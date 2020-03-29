Koronavirüs salgının merkezi haline gelen Avrupa'da tablo ağırlaşıyor. Kıtada salgının en yoğun hissedildiği İtalya'da can kaybı 10 bini geçti. Almanya'da 74 yaşında bir Türk daha hayatını kaybetti. İspanya'da bir günde 832 kişi, İngiltere'de de 260 kişi yaşamını yitirdi. Başbakan Boris Johnson İngiliz halkına Ulusal acil duruma hazır olun çağrısı yaptı. "İşlerin iyileşmeden önce daha da kötüleşeceğini biliyoruz. Ulusal acil duruma hazır olun.” diye konuştu.

İtalya

Koronavirüs salgını Avrupa'da her geçen gün etkisini artırıyor. İtalya ve İspanya başı çekiyor. İtalya'da can kaybı 10 bini geçti. Son 24 saatte ölü sayısı 889 kişi arttı. Salgından sağlık çalışanları da etkileniyor. Ülkede bir günde 46 doktor yaşamını yitirdi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağını açıkladı.

Papa Fransis salgının sona ermesi için boş meydanda tek başına dua etti.

İspanya

İspanya'da salgında tablo ağırlaşıyor. Bir günde 832 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 6 bine yaklaştı. Ülkenin sağlık sistemi de alarm veriyor. Madrid yönetimi salgınla mücadelede Avrupa Birliği'ni eleştirdi. "Herkes kendi başına hareket ederse bu krizi çözemeyiz." dedi.

İngiltere

İngiltere'de de koronavirüs alarm veriyor. Ülkede bir günde 260 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı bin 19'a çıktı. İskoçya Dışişleri Bakanı Alister Jack koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Başbakanı Boris Johnson, "İşlerin iyileşmeden önce daha da kötüleşeceğini biliyoruz. Ulusal acil duruma hazır olun.”dedi. Johnson, gelecek hafta otuz milyon haneye mektup gönderecek ve İngilizleri sokağa çıkma yasağına “mutlaka” uymaya çağıracak. Ülkede 91 yaşındaki bir Türk'ün ardından, 87 yaşındaki bir İngiliz de virüsü yendi.

Almanya

Almanya, yaklaşık 54 bin kişi ile en çok vakanın görüldüğü 5'inci ülke konumunda. Can kaybı 400'e yaklaştı. Berlin'de 74 yaşındaki bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti. Tedbirler 20 Nisan'a kadar devam edecek. Almanya Başbakanı Merkel video mesajla evde kalanlara teşekkür etti. "Biraz daha sabırlı olmanızı rica ediyorum. Bunu birlikte başaracağız" dedi.

Avusturya'da ise virüse yakalanan 8 bin kişinin 170'inin çocuk olduğu açıklandı.

Hollanda

Hollanda'da Utrecht Belediye Başkanı, virüse karşı vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Konuşmasının bir kısmını Türkçe yaptı. "Sevgili vatandaşlar, evde kalın lütfen. Kendinize ve birbirinize iyi bakın" dedi. Öte yandan Çin’den ithal edilen maskelerin yeterli standartları taşımadığı, bundan sonra ithal edilecek maskelerin ek testlere tabi tutulacağı bildirildi.

Yunanistan'daki tedbirler kapsamında başkent Atina hayalet şehre döndü. Ülkede şu ana kadar bin 61 vaka tespit edildi. Aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetti.