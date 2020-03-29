Togo hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede görülen toplam vaka sayısının 25 olduğu belirtildi.

Vakalardan birinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, Covid-19 nedeniyle astım hastası bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Covid-19 şüphesiyle 400 kişinin izlendiği aktarıldı.

Mali

Mali Sağlık Bakanı Michel Sidibe, ülkede şu ana kadar 18 Covid-19 vakası görüldüğünü açıkladı.

Vakalardan 14'ünün yurt dışı kaynaklı olduğunu, 4'ünün ise temas yoluyla virüsü kaptığını belirten Sidibe Covid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, grip teşhisi konulduktan sonra cuma günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 70’li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkenin Güney Adası'ndaki Greymouth kasabasındaki yaşlı kadının ölümünün, Yeni Zelanda’da Covid-19 bağlantılı ilk can kaybı olduğunu açıklayan Başbakan Ardern, "Bu yıkıcı bir haber, Bugünkü ölüm, bir mücadele içinde olduğumuzu hatırlatıyor. Evde kalın, zinciri kırın ve hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.

Bu durumun, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ve dört hafta boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmelerinin ne kadar gerekli olduğunu gösterdiğini belirten Ardern, "Bu (ölüm), tam olarak neden bu virüsün yayılmasını durdurmak için bu kadar güçlü önlemler aldığımızı anlamlı kılıyor." dedi.

Öte yandan 25 Mart'tan itibaren OHAL ve sokağa çıkma uygulamasına geçilen ülkede, son 24 saatte 63 kişinin daha Kovid-19’a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 524’e yükseldi.

Uruguay

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği, eski Savunma Bakanı Gonzalez Rissotto'nun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Uruguay Acil Durum Sisteminin (Sinae) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki eski bakanın Covid-19 nedeniyle öldüğü duyuruldu.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da sosyal medya hesabından Gonzalez'in ailesine baş sağlığı diledi.

Ülkede iktidardaki Ulusal Parti üyesi Gonzalez, 1993-1995 döneminde Savunma Bakanlığı görevini yürütmüş, 1996'dan 2010 yılına kadar da Uruguay Seçim Mahkemesinde üst düzey görevde bulunmuştu.

Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da Covid-19 şu ana kadar 304 kişide görüldü.