Dünya Sağlık Örgütü, sağlık çalışanları için koruyucu ekipman eksikliğinin, en büyük tehdit olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler de, 86 çalışanının virüse yakalandığını duyurdu. Yeni Zelanda’da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybının gerçekleştiği açıklandı.

Koronavirüs dünyada 659 binden fazla kişide görüldü. Can kaybı 30 bini geçti. 139 bini aşkın kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

ABD'deki can kaybı 2 bin 10'a çıktı. Dünyada vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı da 121 bin 117'ye yükseldi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise virüs bulaşanların sayısı 81 bin 999, can kaybı ise 3 bin 299 oldu.

Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da can kaybı 10 bin 23'e çıkarken, virüs bulaşan kişi sayısı 92 bin 472'ye, iyileşen kişi sayısı ise 12 bin 384'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı. Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 189 artarak 72 bin 248'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü, sağlık çalışanlarına daha fazla koruyucu ekipman gönderilmesi gerektiğini duyurdu.

Salgının başladığı Çin'de virüsün yayılması büyük oranda kontrole altına alındı.

Ancak yurtdışından gelenlerin ikinci dalga başlatmasından korkuluyor.

Rusya’da vaka sayısı bin 200'ü geçti, 7 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bütün sınır kapılarının kapatılması kararı alındı. Başkent Moskova’da parklar, eğlence mekanları, restoranlar ve sosyal alanlar kapatıldı.

2 bin 500'ün üzerinde can kaybının yaşandığı İran'da, vaka sayısı 35 bini aştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hastalığını gizli tutanların ülkelerine en büyük hainliği yaptığını söyledi.

Koronavirüsün 144 can aldığı Güney Kore'de hastalığa yakalananların yarısından fazlası iyileşti. Aktif vaka sayısı 4 bin 500'e geriledi.

Yeni Zelanda’da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybının gerçekleştiği açıklandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, grip teşhisi konulduktan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan 70’li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Latin Amerika ülkelerinde de vaka sayısı 11 bini aştı. Virüs nedeniyle 209 kişi hayatını kaybetti. Uruguay'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı gerçekleşti. 71 yaşındaki Eski Savunma Bakanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler de çoğunluğu Avrupa'dan 86 çalışanında virüs tespit edildiğini açıkladı. Personelin büyük oranda evden çalıştığı belirtildi.