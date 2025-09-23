Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 23.09.2025 09:16

İki çocuğunu öldürüp cesetlerini yıllarca bavullarda sakladı

Yeni Zelanda’da bir anne, iki çocuğunu öldürüp cesetlerini yıllarca bavullarda saklamaktan suçlu bulundu. Auckland Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada jüri, 45 yaşındaki Hakyung Lee’nin akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki savunmayı reddetti.

İki çocuğunu öldürüp cesetlerini yıllarca bavullarda sakladı

Lee, Minu Jo (6) ve Yuna Jo’yu (8) Haziran 2018’de öldürmekle suçlanıyordu. Çocukların kalıntıları, Ağustos 2022’de Auckland’da terk edilmiş bir depolama alanındaki valizlerin içinde ortaya çıktı.

Lee, olayın ardından Güney Kore’ye giderek ismini değiştirmiş, ancak 2022’de iade edilerek yargı karşısına çıkarılmıştı.

Eşi kanserden öldükten sonra cinayetler işlendi

Savcılığa göre cinayetler, Lee’nin eşinin kanserden ölümünden yedi ay sonra gerçekleşti. Lee, çocuklarını öldürdüğünü reddetti ancak akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü. Jüri, kısa sürede aldığı kararla bu savunmayı kabul etmedi.

Depo kirası ödenmeyince cesetler ortaya çıktı

Lee, yıllar boyunca kiraladığı depolama alanının ücretini ödeyemeyince, içindekiler açık artırmada satıldı. Bavulları satın alan kişiler, çocukların cesetlerini buldu.

Karar ve ceza süreci

Yargıç Geoffrey Venning, Lee’nin 26 Kasım’da ceza alana kadar tutuklu kalmasına hükmetti. Yeni Zelanda yasalarına göre cinayet, ömür boyu hapis cezası gerektiriyor. En az 10 yıl hapis yatmadan şartlı tahliye talebi yapılamıyor.

Duruşmalar sırasında rahatsızlık yaşayacağı gerekçesiyle Lee’ye, mahkeme sürecini başka bir odadan takip etme izni verilmişti. Karar günü ise salonda başı öne eğik, saçlarıyla yüzünü kapatmış şekilde bulundu.

ETİKETLER
Yeni Zelanda Cinayet
Sıradaki Haber
Kopenhag Havalimanı’nda drone alarmı: Uçuşlar yeniden açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:58
Altının gramı 5 bin liradan işlem görüyor
09:58
Brent petrolün varili 65,61 dolardan işlem görüyor
09:30
Nvidia’dan OpenAI’ye 100 milyar dolara kadar yatırım
09:44
Aylarca kanser sandılar, gerçek 'kabak çekirdeği' çıktı
09:25
Dünyanın en büyük elması için fiyat belirleniyor
09:23
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ