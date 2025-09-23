İki çocuğunu öldürüp cesetlerini yıllarca bavullarda sakladı

Lee, Minu Jo (6) ve Yuna Jo’yu (8) Haziran 2018’de öldürmekle suçlanıyordu. Çocukların kalıntıları, Ağustos 2022’de Auckland’da terk edilmiş bir depolama alanındaki valizlerin içinde ortaya çıktı.

Lee, olayın ardından Güney Kore’ye giderek ismini değiştirmiş, ancak 2022’de iade edilerek yargı karşısına çıkarılmıştı.

Eşi kanserden öldükten sonra cinayetler işlendi

Savcılığa göre cinayetler, Lee’nin eşinin kanserden ölümünden yedi ay sonra gerçekleşti. Lee, çocuklarını öldürdüğünü reddetti ancak akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü. Jüri, kısa sürede aldığı kararla bu savunmayı kabul etmedi.

Depo kirası ödenmeyince cesetler ortaya çıktı

Lee, yıllar boyunca kiraladığı depolama alanının ücretini ödeyemeyince, içindekiler açık artırmada satıldı. Bavulları satın alan kişiler, çocukların cesetlerini buldu.

Karar ve ceza süreci

Yargıç Geoffrey Venning, Lee’nin 26 Kasım’da ceza alana kadar tutuklu kalmasına hükmetti. Yeni Zelanda yasalarına göre cinayet, ömür boyu hapis cezası gerektiriyor. En az 10 yıl hapis yatmadan şartlı tahliye talebi yapılamıyor.

Duruşmalar sırasında rahatsızlık yaşayacağı gerekçesiyle Lee’ye, mahkeme sürecini başka bir odadan takip etme izni verilmişti. Karar günü ise salonda başı öne eğik, saçlarıyla yüzünü kapatmış şekilde bulundu.