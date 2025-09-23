Açık 20.2ºC Ankara
Dünya
Reuters 23.09.2025 08:31

Kopenhag Havalimanı’nda drone alarmı: Uçuşlar yeniden açıldı

Kophenag havalimanında drone alarmı nedeniyle tüm uçuşlar bir süre durduruldu. Uçuşlar gece saatlerinde yeniden açıldı.

Kopenhag Havalimanı’nda drone alarmı: Uçuşlar yeniden açıldı

Danimarka’nın en büyük havalimanı olan Kopenhag Havalimanı, hava sahasında görülen insansız hava araçları nedeniyle bir süre kapatıldı.

Polis, 2-3 büyük dronun tespit edildiğini açıkladı.

Havalimanı, pazartesi akşamı operasyonlarını askıya aldı.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, 31 uçuş yönlendirildi, 20 bin yolcu etkilendi.

Polis ekipleri dronların kaynağını araştırırken, yetkililer soruşturma sürdüğü için ayrıntı vermekten kaçındı.

Uçuşlar tehlikeli bir durum olmadığı açıklamasının ardından tekrar açıldı.

Danimarka
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Antalya'da toptancı halinde patlama
