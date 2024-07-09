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Dünya
AA 09.07.2024 10:22

IKBY İçişleri Bakanı Ahmed: Terör örgütü PKK bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı

IKBY İçişleri Bakanı Ahmed, terör örgütü PKK’nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu belirterek, "Kürdistan Bölgesi topraklarından çıkmalıdır” dedi.

IKBY İçişleri Bakanı Ahmed: Terör örgütü PKK bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı
[Fotograf: AA]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın bölgedeki varlığının sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Terör örgütü PKK’nın bölgedeki varlığının yasa dışı olduğunu kaydeden Ahmed, "Mutlulukla ifade etmeliyim ki Irak hükümeti son süreçte PKK’nın yasaklı örgüt olduğuna karar verdi. Bölge halkının ve oradaki köylülerin problemlerle karşılaşmaması ve sıkıntı çekmemesi için PKK’nın o bölgeleri terk etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Ahmed, terör örgütü PKK’nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu vurgulayarak “(Terör örgütü PKK) Kürdistan Bölgesi topraklarından çıkmalıdır” dedi.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el-Musevi, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıklamıştı.

Musevi, yakalananların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini söylemişti.

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IKBY Terör Örgütü PKK/YPG
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