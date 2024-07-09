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Dünya
AA 09.07.2024 09:08

Almanya'da geçen yıl 18 bin 497 çocuk cinsel istismar mağduru oldu

Almanya'da 2023'te 14 yaş altı 18 bin 497 çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu bildirildi.

Almanya'da geçen yıl 18 bin 497 çocuk cinsel istismar mağduru oldu

Federal Kriminal Dairesi (BKA) verilerine göre, geçen yıl 14 yaş altı cinsel istismar mağduru çocuk sayısı, önceki yıla göre yüzde 7,7 arttı.

Geçen yıl 18 bin 497 çocuk cinsel istismar mağduru oldu. Bu çocukların yüzde 75,6'sını kız, yüzde 24,4'ünü ise erkek çocuklar oluşturdu.

"Her gün 54 çocuk ve genç cinsel istismar kurbanı"

Söz konusu raporun sonuçlarını kamuoyuna duyuran Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, her gün 54 çocuk ve gencin cinsel istismar kurbanı olduğunu belirterek, birçok suçlunun yakalanmadığını söyledi.

Faeser, "Çoğu mağdur, failleri, aile üyeleri, arkadaşlar veya tanıdıklar oldukları için biliyor. Çocuklara yönelik bir tehdit olduğunda bakmak ve harekete geçmek devletin ve aynı zamanda bir bütün olarak toplumumuzun temel görevidir." dedi.

Bakan Faeser, "Soruşturma yetkililerimiz süregelen istismar eylemlerini durdurmak ve failleri hızlı ve tutarlı bir şekilde tespit etmek için yoğun şekilde çalışıyor. Faillerin kendilerini hiçbir yerde güvende hissetmemeleri gerekiyor. Bu nedenle, failleri tespit etmek, çocukları ve gençleri cinsel şiddetten korumak için internet servis sağlayıcıların IP adreslerini saklamasına da ihtiyacımız var. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

BKA Başkan Yardımcısı Martina Link ise şunları kaydetti:

"Çocuklara yönelik cinsel şiddetle mücadele, Federal Kriminal Dairesi için uzun süredir yüksek bir öncelik olmuştur. Cinsel istismar mağdurları genellikle ciddi travmalar yaşar ve çoğu zaman tüm yaşamları boyunca suçun sonuçlarıyla boğuşurlar. Artan ihbar sayısı ve artan vaka sayısı göz önüne alındığında, değerlendirme becerilerimizi ve eyalet polisiyle işbirliğimizi güçlendirdik ve failleri daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit etmek için teknik yeteneklerimizi genişletmeye devam edeceğiz."

Alman Parlamentosu mayıs ayındaki genel kurulda, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarını içeren materyallerin bulundurulması ve dağıtılması suçunda ceza indirimine gitmişti.

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