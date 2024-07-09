Musk da Biden'a yüklendi: ABD'de bir süredir başkan yok

Musk, bir X kullanıcısının Amerikan gazetesi New York Times'da (NYT) yayımlanan "Amerika'nın bir başkana ihtiyacı var mı?" başlıklı köşe yazısını paylaştığı bir gönderiye yanıt verdi.

X'ın CEO'su paylaşımında "Gerçek bir soru... Zira çok açık şekilde bir süredir başkanımız yok" ifadelerini kullandı.

"Beyaz Saray'da yaşlanmış bir başkanın görev yapması son derece tehlikeli"

Ross Douthat tarafından kaleme alınan NYT'deki yazıda, 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın çekilmesi gerektiği savunularak, "Biden'ın başka bir adayla değiştirilmesi gerekiyor çünkü 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da yaşlanmış bir başkanın görev yapması son derece tehlikeli olacaktır" dendi.

5 Kasım'daki seçimler öncesinde Biden ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump, 27 Haziran'da ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşmıştı.

Münazaradaki zayıf performansı "jet lagden"

Biden'ın münazaradaki performansı büyük endişe uyandırmış, NYT de Demokrat liderin yarıştan çekilmeyi düşündüğünü öne sürmüştü. Beyaz Saray ise bu iddiaları yalanlamış, Biden da maratona devam edeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı, münazaradaki zayıf performansının "jet lagden" kaynaklandığını savunmuştu.

Amerikan medya kuruluşu CNN, Demokrat Parti'den üst düzey isimlerin Biden'ın yarıştan çekilmesini istediğini yazdı.

Adının paylaşılmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan haberde, üst düzey isimlerin bu yöndeki kanaatlerini, Demokrat Partili Kongre üyesi Hakeem Jeffries'in pazar günü düzenlediği bir toplantıda ilettiği belirtildi. Jeffries'inse konuyla ilgili düşüncelerini paylaşmadığı aktarıldı.

Biden'ın gitmesi gerektiğini söyleyen Demokrat Partililer arasında Temsilciler Meclisi üyeleri Mark Takano, Adam Smith, Jim Himes, Joe Morelle, Jerry Nadler ve Susan Wild'ın olduğu belirtildi. Mecliste Nadler ve Morelle, New York'u; Smith, Washington'ı; Jim Himes, Connecticut'ı ve Takano'da Kaliforniya'yı temsil ediyor.

Ayrıca çoğu kişinin Biden yerine ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasını savunduğu da aktarıldı.

CNN'e konuşan bir kaynak, toplantı için "Çok sert bir görüşmeydi" dedi.

Bağışlar askıya alındı

Diğer yandan Biden'ın adaylık meselesi Demokrat Parti'ye yapılan bağışları da etkiledi.

Medya ve eğlence sektörü devi Disney ailesinden Abigail Disney, geçen haftaki açıklamasında, Biden yerine Harris yarışana dek Demokrat Parti'ye verdiği finansal desteği durdurduğunu duyurmuştu.

Disney, "Bu saygısızlıktan değil gerçekliği göz önüne alarak atılmış bir adım. Biden çekilmezse Demokratlar kaybedecek" demişti.

Girişimci Gideon Stein da Biden yarıştan çekilene dek yapmayı planladığı 3,5 milyon dolarlık bağışı askıya aldığını belirtti.

Demokratlara bağışlarıyla tanınan Netflix'in kurucu ortaklarından Reed Hastings de Biden'a yarıştan çekilme çağrısı yaptı.