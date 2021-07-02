Suriye'de yardım çalışmaları yürüten 50 sivil toplum kuruluşu (STK), Rusya'nın, Babülhava (Cilvegözü) Sınır Kapısı'ndan giren insani yardımları engelleme girişimine tepki gösterdi.

İdlib ilinin Sarmada ilçesi ile Babülhava Sınır Kapısı arasında toplanan çeşitli STK'ların görevlileri ve İdlibliler, ellerinde "Yardım kapıları can damarıdır", "İnsani yardımlar haktır" yazılı İngilizce ve Arapça dövizler taşıdı.

Gösteriye katılanlardan Suriye Yardım Derneği Sorumlusu Doktor Muhammed Şerif, Rusya'nın, Suriye'deki STK'ların organize ettiği yardımları engelleme girişimine karşı bir araya geldiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Uluslararası toplumun dikkatini çekmek için tepki duruşu gösterdik" diyen Şerif, sivillerin acılarını hafifletmek için sınır kapısından geçen insani yardım faaliyetlerin engellenmemesi gerektiğini belirtti.

Menekşe Derneği Tıbbi Faaliyetler Sorumlusu Vesim Beki de Birleşmiş Milletlerin (BM) 2165 nolu kararı uyarınca Babülhava Sınır Kapısı'nın insani yardım faaliyetlerine açık tutulması gerektiğini anımsattı.

4,5 milyondan fazla sivil olumsuz etkilenecek

Bekir, Babülhava Sınır Kapısı'nın kapatılmasının 4,5 milyondan fazla sivili olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

İdlib'deki sivillerin yüzde 80'inin yoksulluk sınırı altında yaşadığın aktaran Bekir, "Sınır kapısının kapatılmasıyla 1 milyondan fazla çocuk yardımlardan mahrum kalacak" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

İhtiyaç sahibi sivillere gelen yardımların engellenmesini "felaket" olarak niteleyen Bekir, seslerini uluslararası topluma duyurmak için gösteri düzenlediklerini anlattı.

"Babülhava Sınır Kapısı sivillerin can damarı"

İdlib'de faaliyet gösteren El Amin Derneği Sorumlusu Abulselam el Amin de Babülhava'nın sivillerin can damarı olduğunu söyledi.

Amin, "BM toplantısında yardımların engellenmesine yönelik alınacak karar, sivilleri açlık ve ölümle karşı karşıya bırakacak" dedi.

BM'nin Suriye'ye insani yardımları

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Özellikle zorla yerinden edilerek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e sığınan halk, bu insani yardımlara bel bağlıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirildi. Daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü karşısındaki Babülhava'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay verdi.

Yarımları ulaştırma mekanizmasının süresi temmuz ayında sona eriyor

Babülhava Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım tırı Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın süresi temmuzda doluyor.

[Fotoğraf: AA]

BMGK'nın, sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmayı yenilemesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor. Ancak Rusya ve Suriye ile ilgili kararlarda BMGK'da Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Rusya veto etmeye hazırlanıyor

Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunmaya başladı.

Her ay 1000'den fazla uluslararası insani yardım konvoyunun Suriye'ye gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın itiraz etmesi durumunda yardım geçişlerine kapatılacak.

ABD ve BMGK'daki Batılı ülkeler, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame ile Aralık 2019'da kapatılan Irak ve Suriye arasındaki El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın da yeniden açılmasını istiyor.