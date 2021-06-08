Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler'den İdlib'e insani yardım
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Birleşmiş Milletler tarafından İdlib kentine 95 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye’nin İdlib kentine gönderdiği yardımları taşıyan 95 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler İdlib
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