Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Laçın istikametinde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait keşif ve sabotaj grubunun kötü hava koşullarını fırsat bilerek sınırı geçtiğini açıkladı.

Bölgede görev yapan Azerbaycan askerlerinin, Ermeni gruptan Artur Kartanyan isimli askeri yakaladığı, grubun diğer üyelerinin ise geri çekildiği belirtildi.

Ön araştırmalara göre, keşif ve sabotaj grubunun görevinin Azerbaycan topraklarını mayınlamak olduğunun belirlendiğinin altı çizildi.