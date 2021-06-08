Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan sınırını geçerek mayın döşemek isteyen Ermeni asker yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Azerbaycan topraklarına geçerek mayın döşemeyi amaçlayan Ermenistan askeri yakalandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Laçın istikametinde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait keşif ve sabotaj grubunun kötü hava koşullarını fırsat bilerek sınırı geçtiğini açıkladı.
Bölgede görev yapan Azerbaycan askerlerinin, Ermeni gruptan Artur Kartanyan isimli askeri yakaladığı, grubun diğer üyelerinin ise geri çekildiği belirtildi.
Ön araştırmalara göre, keşif ve sabotaj grubunun görevinin Azerbaycan topraklarını mayınlamak olduğunun belirlendiğinin altı çizildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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