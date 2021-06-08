Küresel erişim sıkıntısının, aralarında New York Times, CNN, Twitch, Reddit ve İngiltere hükümetinin ana sayfasının da bulunduğu çok sayıda web sitesini etkilediği kaydedildi.

Kesintilerin, San Fracisco merkezli bulut servis sağlayıcı Fastly'de yaşanan bir problemin ardından gerçekleştiği aktarıldı.

Fastly'den yapılan açıklamada da gerekli araştırmanın sürdürüldüğü belirtildi.