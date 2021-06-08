Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 13:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AP, Reuters
Dünya genelinde internet sitelerine erişim sıkıntısı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Dünya genelinde, haber ve sosyal medya platformları başta olmak üzere çok sayıda web sayfasına erişim problemi yaşandığı bildirildi.
Küresel erişim sıkıntısının, aralarında New York Times, CNN, Twitch, Reddit ve İngiltere hükümetinin ana sayfasının da bulunduğu çok sayıda web sitesini etkilediği kaydedildi.
Kesintilerin, San Fracisco merkezli bulut servis sağlayıcı Fastly'de yaşanan bir problemin ardından gerçekleştiği aktarıldı.
Fastly'den yapılan açıklamada da gerekli araştırmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Etiketler: İnternet
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