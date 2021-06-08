Yoldaki göçüğü fark etmeyen bir sürücü aracıyla boşluğa düştü. Kazayı görenler hemen sürücünün yardımına koştu.Çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkartılan sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Olayın ardından yol trafiğe kapatıldı. Bölgede son birkaç gündür görülen aşırı yağışın göçüğe sebep olduğu duyurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.