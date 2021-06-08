Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yol ortasındaki göçüğü fark etmeyen sürücü aracıyla boşluğa düştü
Çin'in Jian şehrinde, yol ortasındaki göçüğü fark etmeyen sürücü, saniyeler içinde aracıyla içeri yuvarlandı. Yolun bir anda göçtüğü o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yoldaki göçüğü fark etmeyen bir sürücü aracıyla boşluğa düştü. Kazayı görenler hemen sürücünün yardımına koştu.Çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkartılan sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Olayın ardından yol trafiğe kapatıldı. Bölgede son birkaç gündür görülen aşırı yağışın göçüğe sebep olduğu duyurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Çin
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