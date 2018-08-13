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İdlib'de çoğu kadın ve çocuk 17 kişi enkaz altından kurtarıldı

Suriye'nin İdlib şehrinde dün medyana gelen patlamada 67 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Çoğunluğu kadın ve çocuk 17 sivili, kurtarma ekipleri molozların altından çıkardı.

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İdlibde çoğu kadın ve çocuk 17 kişi enkaz altından kurtarıldı

Suriye'de İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde dün medyana gelen patlamada yaşamını yitiren sivillerin sayısı 67, yaraların sayısı ise 50'ye yükseldi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda, kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede dün sabah 4 sıralarında büyük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamada kuzey Humus'tan tehcir edilenlerin yaşadığı 6 katlı 2 bina yıkıldı. Enkaz altından 35'i kadın ve çocuk 67 sivilin cansız bedenini çıkarabildik. 50 sivil de yaralandı" açıklamasını yaptı. 

Hac Yusuf, bugün sabah sona eren arama kurtarma çalışmaları sonucunda çoğu kadın ve çocuk 17 sivilin enkaz altından kurtarıldığını, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda bina ve araç da hasar gördü. 

Esed rejimi saldırısı sonrası 2 çocuk enkaz altından kurtarılmıştı

Esed rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Urum el Kübra'ya düzenlediği ve 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda mucize kurtuluşlar yaşanmıştı.

Saldırı sonucu enkaz altında kalan 2 çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılmış, görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: suriye, patlama, idlib
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