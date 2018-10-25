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İdlib mutabakatına rağmen Esed'in saldırıları devam ediyor

Suriye'de Esed ve destekçisi yabancı terörist gruplar, İdlib mutabakatına rağmen topçu atışlarına devam ediyor. Dün geceki saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

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İdlib mutabakatına rağmen Esedin saldırıları devam ediyor

Suriye'deki Esed rejimi ve yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları ve Soçi mutabakatı gereğince muhaliflerin ağır silahlarını çektiği bölge içindeki Kefer Hamra ve Raşidin bölgelerine dün gece yüzden fazla topçu atışı yaptı.

1 sivil hayatını kaybetti 

Hedef alınan bölgede konuşlu Ulusal Özgürleştirme Cephesi (İdlib'deki muhaliflerin çatı oluşumu) ise misilleme olarak Halep'in merkezinde Esed rejimine ait askeri birliklere saldırı düzenledi.

Halep Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Amir el Hac, Esed rejimi ve destekçilerinin gece geç saatlere kadar düzenlediği saldırılarda 1 sivilin öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını söyledi.

Rejim güçleri, 17 Eylül'de Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına rağmen, zaman zaman Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyi ile batısındaki köylere topçu saldırılarını sürdürüyor.

Muhalifler, mutabakat uyarınca 10 Ekim'de belirlenen bölgelerden ağır silahlarını çekmişti.

Dörtlü zirve öncesi saldırılar arttı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Almanya, Fransa ve Rusya liderlerinin katılacağı Suriye konulu zirve, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek.

Rejim güçlerinin saldırılarının zirve öncesi yoğunlaşması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, Esed
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