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Somali'de aşiretler arasında çatışma çıktı: 50 ölü

Yerel yetkililer, Somali’nin kuzeyinde aşiretler arasında çıkan çatışmada 50’nin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini ve bölgede çatışmaların hala devam ettiğini açıkladı.

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Somalide aşiretler arasında çatışma çıktı: 50 ölü

Somali'nin Sul bölgesinde rakip Darod aşiretleri arasında toprak anlaşmazlığı yüzünden başlayan çatışma sürüyor.

Bölgede geleneksel aşiret reislerinden olan İsmail Yasin, şu ana kadar 40’ın üzerinde ölü ve yaklaşık 100 yaralıları olduğunu belirterek, taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

Bölgesel başkent Galkayo'daki güvenlik görevlisi Mohamed Abdullahi ise yaşamını yitirenlerin sayısının 50 olduğunu belirterek, bunun bölgede yaşanan en kanlı çatışma olduğunu açıkladı.

Yaşamını yitiren insanların çoğunluğu Dhumay Köyü sakini.

Yerel yetkililer, Dhulbahante militanları arasında çatışmanın ağır silahlar kullanılarak devam ettiğinin duyurdu.

Somali Hükümeti ise çatışmamalarla ilgili bir açıklama yapmazken, aşiretlerden çatışmaları durdurmalarını talep etti.

Kaynak: AFP, Şarkul Avsat

Etiketler: Somali, çatışma, Aşiretler arasında çatışama
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