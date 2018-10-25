Nükleer anlaşmaların sona ermesiyle ülkeler gardını aldı

Dünya bir yandan Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması için atılan barış adımlarını izlerken, bir yandan da ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından ortaya çıkma ihtimali artan "soğuk savaş dönemi benzeri bir silahlanma yarışından" korkuyor.

Putin Avrupa'yı uyardı

Daha önce Anti Balistik Füze Sistemi Anlaşması'nın şimdi ise Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın ortadan kaldırılmasından endişe duyduklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bütün bunlar ortadan kaldırıldığında silahsızlanmanın büyümesini sınırlayacak bir şey kalmayacak. Öyleyse durum bence son derece tehlikeli olacak. Silah yarışından başka hiç birşey kalmayacak" dedi.

Avrupa ülkelerinin ABD'den nükleer silah edinmesi durumunda, kendilerinin de aynı şekilde cevap vereceklerini söyleyen Putin, "Avrupa ülkeleri kendi topraklarını olası bir misilleme saldırısı riski altına soktuklarını anlamak zorunda kalacaklar. Bu çok açık" diye konuştu.

NATO: Nükleer anlaşma Avrupa güvenliğinin köşe taşı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin INF Anlaşması'ndan ayrılmaya karar verme sebebinin Rusya olduğunu söyleyerek, “Yeni bir soğuk savaş istemiyoruz” dedi.

Nükleer anlaşmanın Avrupa güvenliğinin köşe taşı olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Stoltenberg, Orta Menzili Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması'ndan ayrılma kararı alan ABD’ye hak vererek, “ABD’nin anlaşmadan çıkmasının sebebi Rusya’dır, Rusya şeffaflığı terk etti” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, ABD’nin 2015 yılından beri INF Anlaşması çerçevesinde Rusya’dan şeffaflık talep ettiğini ancak Rusya’nın cevap vermediğini hatırlatarak, “Obama hükümetinden beri Rusya’dan cevap bekliyoruz ve Rusya bize cevap vermediği için INF Anlaşması'nı ihlal ettiğini düşündük” diye konuştu.

"Yeni bir soğuk savaş istemiyoruz"

Şeffaflığın ortadan kalkmasıyla yeni bir tehdit olduğunu düşündüklerini söyleyen Stoltenberg, "Avrupa ülkeleri artık nükleer silah üretmek istemiyor, Rusya’ya karşı da istemiyor" açıklamasını yaptı. Stoltenberg diyaloğun ortadan kalkmasıyla kutuplaşma olacağına işaret ederek, "Yeni bir soğuk savaş istemiyoruz" dedi.

"Yeniden silahlanma yarışına başlamaya hazır değiliz"

Nükleer silah anlaşması konusunda bir açıklama da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan geldi.

Nükleer silahsızlanma konusunda INF Anlaşması'nın önemli bir yer tuttuğunu belirten Maas, ABD’nin bu tavrının uluslararası arenada kaygıyla karşılandığını vurguladı. Anlaşmanın devam etmesi gerektiğini ifade eden Maas, “INF Anlaşması'nın devamı için tüm diplomatik yolları kullanarak mücadele etmek istiyoruz. Konuyu NATO’nun gündemine taşımaya, anlaşmanın taraflarından Rusya ile görüşmeye hazırız. Yeniden silahlanma yarışına başlamaya hazır değiliz" dedi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), 500 - 5 bin 500 kilometre menzili olan ve karadan fırlatılan tüm güdüm füzelerin alınmasını, üretilmesini ya da test edilmesini yasaklıyor.

Kaynak: AP, İHA, AA