Endonezya'da plastik atıklarla mücadele kampanyası başlatıldı

Nisan ayında Endonezya’nın Surabaya kentinde başlatılan kampanya ile halk, plastik şişeleri terminallere götürerek bilet alabiliyor veya doğrudan şişelerle şehir otobüslerine binebiliyor.

2 saatlik yolculuk 10 plastik bardak

2 saatlik otobüs yolculuğu, büyüklüğüne bağlı olarak 10 plastik bardak ya da 5 plastik şişeyle yapılabiliyor.

Yetkililer, 2020 yılına kadar kentin plastik atıklardan arınmasını hedefliyor.

Surabaya Ulaşım Dairesi Başkanı Irvan Wahyu Drajad, bu girişimle başta plastiklerle ilgili konular olmak üzere çevre konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi umduklarını söyledi.

Surabaya sakinlerinden Linda Rahmawati, "Plastik şişeler, çöp olarak benim mahallemde birikirdi. Bu yüzden buraya getirdim. Böylece hem çevre daha temiz oluyor hem de çöp toplayıcılarının yükünün hafiflemesine yardımcı oluyoruz" dedi.

Verilere göre, Surabaya'daki günlük atıkların yüzde 15’i plastiklerden oluşuyor.

1 otobüs, 250 kg plastik atık toplayabilir

Bu kampanya ile 1 otobüs günde 250 kilogram plastik şişe veya ayda 7,5 tonluk atık malzeme toplayabiliyor.

Plastik atıklar toplandıktan sonra etiketler ve şişe kapakları atıktan ayrılıyor ve geri dönüşüm firmalarına açık artırmayla satılıyor.

Geliriyle yeşil alanlar finanse ediliyor

Açık artırmadan elde edilen gelir, şehirdeki otobüs seferlerini yürütmek ve Endonezya’nın ana adalarından Java’nın doğusunda bulunan şehirdeki yeşil alanları finanse etmek için kullanılıyor.

Endonezya dünyada ikinci plastik kirleticisi

2015 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, binlerce adadan oluşan Endonezya’nın, Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci plastik kirleticisi olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Reuters