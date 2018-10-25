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ABD öncülüğündeki koalisyon Deyrizor'da yine cami vurdu: 7 ölü

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'nin Deyrizor şehrinde yine bir camiyi hedef aldı. Saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.

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ABD öncülüğündeki koalisyon Deyrizorda yine cami vurdu: 7 ölü

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde koalisyon uçakları Hecin ilçesindeki Zeviye Camii'ni vurdu. Camideki 7 sivil yaşamını yitirdi.

DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları 18 Ekim'de de Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil ölmüştü.

Terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ'ın çatıştığı Süse beldesinde koalisyonun 19 Ekim'de cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camii'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetmişti.

Son bir haftada vurulan üç camide 53 sivil yaşamını kaybetti

Deyrizor'da koalisyonun son bir haftada vurduğu üç camide toplam 53 sivil yaşamını yitirmiş oldu.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca, DEAŞ ve YPG/PKK'nın çatıştığı Heccin'de 21 Ekim'de de bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada da 6 sivilin öldüğünü belirtmişti.

Koalisyon cami saldırılarında DEAŞ'ı hedef aldığını savunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, 22 Ekim'deki açıklamasında, Süse'de DEAŞ'ın kontrolünde olduğu iddia edilen birçok binayı hava saldırısıyla vurduklarını, binalardan birinin bir cami olduğunu açıklamıştı. Kayıplara ilişkin ise bilgi vermemişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Deyrizor, cami, abd
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