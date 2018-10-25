Apple CEO'su Tim Cook: Data verileri silaha dönüştürülebilir

Veri gizliliğiyle ilgili Avrupa'da düzenlenen uluslararası bir konferansta konuşan Apple CEO'su Tim Cook, şirketinin Avrupa Birliği'nde alınan veri gizliliği ile ilgili katı yasaları desteklediğini açıkladı ve ABD'nin de Avrupa'yı takip etmesi gerektiğini söyledi.

Her gün kişisel bilgilerimizin bize karşı silaha dönüştürüldüğünü söyleyen Cook, "Yaşamlarımızı iyileştirmek için oluşturulan platformlar ve algoritmalar, kötü eğilimlerimize hizmet edebilir. Haydutlar ve hatta hükümetler, bölünmeleri derinleştirmek, şiddeti teşvik etmek ve hatta doğru olanı ve yanlış olanı paylaştığımız hissiyatımızı zayıflatmak için kullanıcı güveninden yararlandılar. Bu kriz hayali, abartılı veya çılgıca değil, bu gerçek" dedi.

Apple'ın FBI talebini reddetmesi

FBI’ın 2016 yılında Apple’dan, öldürülen bir teröristin telefonundaki bilgilere ulaşmak için kilidinin açılması talebini Apple’ın kullanıcı gizliliğini öne sürerek reddetmesi üzerine yaşanan gerginlik üzerine olayın mahkemeye taşınmasıyla sonuçlanmasını hatırlatan Cook, Apple’ın kendisini “Biz en başından beri FBI’ın iPhone'lar için bir arka kapı yapılması talebine karşıyız. Bizce bu yanlış bir şey ve emsal olması tehlikeli” diyerek savunduğunu söyledi.

Kaynak: AP, DHA