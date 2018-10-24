Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeye devam ediyor

Suriye'de Esed ve İran destekli yabancı gruplar, Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyi ile batısındaki köylere topçu saldırılarını düşük yoğunlukta sürdürüyor.

Esed rejimi, Lazkiye’nin Kürt dağı, Hama'nın Sermanin, Latamne, İdlib'in Bıdama ilçesi ve Naciyye, Halep'in batısındaki Raşidin, Kefer Hamra, Mansura bölgelerine zaman zaman topçu atışları düzenliyor.

İdlib, Suriye iç savaşında en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olduğu için, 4-5 Mayıs'taki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri, 4 milyon sivilin barındığı İdlib'e saldırılarını sürdürdü. Son dönemde rejim güçlerinin İdlib'i ele geçirmek için yığınak yapması, uluslararası camia nezdinde endişe uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

Mutabakat, İdlib'de sivillere güven ve umut aşıladı. Şimdiye kadar 80 binin üzerinde sivil evine döndü.

Kaynak: AA