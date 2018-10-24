ABD'de eski başkanların evinin yakınında şüpheli paket alarmı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve son seçimde ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi olan eşi, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın New York’taki evlerinin yakınında şüpheli bir paket bulundu.

FBI, Gizli Servis ve yerel güvenlik güçleri, sabah saatlerinde çiftin evinin yakınında bulunan şüpheli paketin içinde el yapımı patlayıcı olduğunu duyurdu.

Ayrıca eski ABD Başkanı Barack Obama'nın evine de şüpheli bir paket gittiği açıklandı.

Geçtiğimiz gün de ABD'li milyarder iş adamı George Soros'un New York'un Westchester ilçesindeki evinin posta kutusunda patlayıcı madde bulunmuştu.

Emniyet yetkilileri, Clinton çiftinin evine gönderilen paketteki patlayıcı cihazın George Soros’a gönderilen bomba ile benzer olduğunu açıklamıştı.

CNN yazarlarından Eric Levenson, New York'taki CNN binasının da şüpheli paket alarmıyla boşaltıldığını duyurdu.

Kaynak: BBC, ABC, DHA