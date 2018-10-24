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Avrupa Parlamentosundan plastik atıklara sınırlamaya onay

Avrupa Parlamentosu, denizlerdeki atıklarla mücadele için tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni kurallar getirilmesini içeren yasal düzenlemeye onay verdi.

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Avrupa Parlamentosundan plastik atıklara sınırlamaya onay

Strazburg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, denizler ve kıyılarında en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını sınırlandırmaya yönelik yasal düzenlemeyi, 53'e karşı 571 oyla onayladı.

Pet şişelere geri dönüşüm geliyor

Düzenlemeyle plastik kulak pamukları, çatal-bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar ve balon çubukları 2021 yılından itibaren yasaklanacak.

Pet şişelerin yüzde 90 oranında geri dönüşümü gerçekleştirilecek. Alternatif ürünler bulunmayan gıda kutularının kullanım oranı düşürülecek. Plastik balıkçılık malzemeleri ve sigara izmaritleri gibi atıklar azaltılacak.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB Komisyonu ve AP arasında müzakereler yapılacak. Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: plastik, Avrupa Parlamentosu, atık
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