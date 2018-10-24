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İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde açtığı ateş sonucu bu sabah şehit olan Filistinli genç, son yolculuğuna uğurlandı.

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İsrailin Batı Şeriada şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

Tubas kentinin Tammun beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle göğsünden vurularak şehit olan 23 yaşındaki Filistinli Muhammed Beşarat'ın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Tammun el-Kebir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan Beşarat'ın naaşı, belde kabristanına defnedildi. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, bazı iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor, askerler ile Filistinliler arasında ölümlü ve yaralanmalı olaylar yaşanabiliyor.

Kaynak: AA, Filistin Haber Ajansı (WAFA)

Etiketler: İsrail saldırısı, israil, Batı Şeria
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