İsrail polisi Kıyamet Kilisesi meydanında rahiplere saldırdı

Kıpti Ortodoks Patrikliği, İsrail hükümetinin Kıpti Deir es-Sultan (Deyrussultan) Kilisesi'nde yapılmak istenen restorasyon çalışmasına izin vermemesi ve Kudüs Belediyesinin Kıpti Kilisesi'nin onayı olmadan Etiyopyalılar lehine Salih Manastırı’nda restorasyon çalışması yapmasını protesto etti.
Görgü tanıklarına göre, Kıyamet Kilisesi meydanında protesto düzenleyen rahiplere müdahale eden İsrail polisi, rahipleri alandan zor kullanarak uzaklaştırırken, 1 rahibi de gözaltına aldı.
Kudüs Belediyesi, protesto gösterisinin ardında restorasyon çalışmasına devam etti.
Kaynak: Filistin Haber Ajansı (WAFA), Arab48