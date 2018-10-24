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İsrail polisi Kıyamet Kilisesi meydanında rahiplere saldırdı

İsrail güvenlik güçleri, Kıyamet Kilisesi meydanında Kudüs Kıpti Ortodoks Patrikliği tarafından düzenlenen protesto gösterisine müdahale ederek bir rahibi gözaltına aldı.

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İsrail polisi Kıyamet Kilisesi meydanında rahiplere saldırdı

Kıpti Ortodoks Patrikliği, İsrail hükümetinin Kıpti Deir es-Sultan (Deyrussultan) Kilisesi'nde yapılmak istenen restorasyon çalışmasına izin vermemesi ve Kudüs Belediyesinin Kıpti Kilisesi'nin onayı olmadan Etiyopyalılar lehine Salih Manastırı’nda restorasyon çalışması yapmasını protesto etti.

Görgü tanıklarına göre, Kıyamet Kilisesi meydanında protesto düzenleyen rahiplere müdahale eden İsrail polisi, rahipleri alandan zor kullanarak uzaklaştırırken, 1 rahibi de gözaltına aldı.

Kudüs Belediyesi, protesto gösterisinin ardında restorasyon çalışmasına devam etti.

Kaynak: Filistin Haber Ajansı (WAFA), Arab48

Etiketler: Kıyamet Kilisesi, israil, rahip
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