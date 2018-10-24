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İsrail polisi Kıyamet Kilisesi meydanında rahiplere saldırdı

İsrail güvenlik güçleri, Kıyamet Kilisesi meydanında Kudüs Kıpti Ortodoks Patrikliği tarafından düzenlenen protesto gösterisine müdahale ederek bir rahibi gözaltına aldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:30





