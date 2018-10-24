İsrail'in şehit ettiği 17 yaşındaki Filistinli toprağa verildi

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında şehit ettiği 17 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Genç yaşında şehit düşen Muntasır Muhammed İsmail el-Baz için Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.

Baz'ın naaşı, Eş-Şuheda Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 17 yaşındaki Baz'ın dün El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak şehit olduğunu açıklamıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA