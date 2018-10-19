Kudüs'te Hristiyan mezarlığına saldırı düzenlendi

Kutsal Topraklardaki Katolik Makamları Kurumu yaptığı açıklamada, saldırının mezarlıklarda büyük hasara yol açtığını ve mezar taşlarının çoğunun kırıldığını duyurdu.
Kutsal Topraklardaki Katolik Makamları Kurumu ayrıca, Kudüs'ün batısındaki Hristiyan mezarlığına gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
Yapılan açıklamada, saldırının kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirildiği belirtildi.
Kudüs’te yerleşimciler zaman zaman Hristiyan ve Müslümanların kutsal mekânlarına saldırılar gerçekleştiriyor. 2015 yılında Kudüs'te Yunan Ortodoks Kilisesi duvarlarına Hristiyanlık karşıtı sloganlar yazılmış, okulun banyoları ateşe verilmişti.
Kaynak: Filistin Haber Ajansı (WAFA)