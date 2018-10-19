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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama

Endonezya’da, Anak Krakatau Yanardağı’nda son 24 saatte 49 patlama meydana geldi. Çevresinde yaşayanlara bölgeden tahliye uyarısı yapıldı.

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Endonezyada Anak Krakatau Yanardağında patlama

Son dönemde üst üste depremlerle sarsılan Endonezya'da bu kez yanardağ patlaması meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Sumatra ile Cava Adaları arasındaki yanardağda, sadece 1 günde 49 patlama meydana geldi. 

BMKG yetkilileri, yapılan gözlemlerde, yanardağdan püsküren kül kütlesinin yaklaşık 400 metreye yüksekliğe ulaştığını belirtti. 

Patlamaların başlamasından bu yana yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli bölgelere geçmeleri uyarısı yapılıyor.

Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: yanardağ, Endonezya, deprem
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