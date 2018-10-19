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Bosna-Hersek Aliya İzzetbegoviç'in anılarını müzede yaşatıyor

Bosna-Hersek, 19 Ekim 2003'te hayatını kaybeden ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i unutmuyor. Anıları, Saraybosna'da açılan müzede sergilenen eşyaları ile yaşatılıyor.

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19 Ekim 2003'te saatler süren yağmurla uğurlandı ebediyete...

Bosnalıların hatırladığı en kalabalık cenazeydi.

Bosna-Hersek, birinci cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in hatırasını şimdi, Saraybosna'da açılan müzede yaşatıyor.

Müzede, Bilge Kral'ın hayatından kesitler sunulurken kullandığı özel eşyalar sergileniyor.

Müzenin en özel bölümü ise silah ambargosu altındaki Boşnakların, savaşın ilk günlerinde yaptıkları el yapımı silahlardan oluşuyor.

Müzede, Filistin lideri Yaser Arafat'ın, "Ayetel Kürsü" levhası hediyesi de göze çarpıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Saraybosna, bosna- hersek, Aliya
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