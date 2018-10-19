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Twitter Kaşıkçı hakkında yazan Suudi bot hesapları kapattı

Amerikan televizyon kanalı NBC, Twitter'da Cemal Kaşıkçı hakkında Suudi Arabistan'ın görüşlerini yaymak amacıyla tweet atan bir dizi bot hesabın kapatıldığını açıkladı.

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Twitter Kaşıkçı hakkında yazan Suudi bot hesapları kapattı

NBC News'in haberine göre, Perşembe günü sosyal medya platformundaki bu bot hesaplarının koordineli hareketlerini fark eden NBC kanalının, durumu Twitter'a bildirmesi üzerine harekete geçen şirket (Twitter), bu hesapları kapattı.

Kamuya açık bir şekilde konuşma yetkisi olmadığı için kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Twitter çalışanı, şirketin Suudi Arabistan'ın bu tür faaliyetlerinden haberdar olduğunu, bu hesaplar dışında da çok sayıda hesabın kapatıldığını söyledi.

"Hesaplar, fark edilmeyi engelleyen bir yöntem kullanıyor"

Atlantik Konseyi Dijital Araştırma Laboratuvarı araştırmacısı Ben Nimmo, Suudi hesaplarının, otomatik bir şekilde fark edilmeyi engelleyen bir yönten kullandığını belirtti.

Nimmo'ya göre, hesaplar aynı anda aynı tweetleri atsa da bunu sık sık yapmamaları sayesinde fark edilmediler.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirtilmişti.

Kaynak: NBC News

Etiketler: twitter, Cemal Kaşıkçı, bot hesaplar
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