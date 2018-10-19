AB ve BM'den Soçi mutabakatına destek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Brüksel'de Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yla bir araya gelmesinin ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

"Soçi mutabakatı tam olarak uygulanmalı"

Tarafların Suriye'de Anayasa Komitesi kurulmasının ülkedeki siyasi dönüşüm için kilit öneme sahip olduğu konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, AB'nin bu sürece ne tür katkı sağlayabileceğinin görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İdlib'deki gelişmeler ışığında AB ve BM'nin, "Türkiye ve Rusya liderleri tarafından varılan Soçi mutabakatının tam olarak uygulanmasının öneminin altını çizdiği" ifade edildi.

Soçi mutabakatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için 17 Eylül'de Soçi'de ek önlemleri görüşmüştü.

Erdoğan ve Putin arasında sağlanan mutabakatta, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulması, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılması öngörülmüştü.

Kaynak: AA