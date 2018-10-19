Cezayir'de kadınların iş yerlerinde burka giymesi yasaklandı

Cezayirli yetkililer perşembe günü, kimliklerin tanımlanamaması gerekçesiyle, kadınların iş yerlerinde yüzlerini tamamen örten peçe ya da burka giymesini yasaklayan bir karar aldı.

Ülke, İslamcı bir partinin seçimleri kazanmaya hazır olduğu halde ordunun müdahalesiyle seçimlerin iptal edilmesiyle başlayan 1992'deki iç savaştan bu yana, ikiye bölünmüş durumda.

Çoğu Cezayirli kadın burka giymiyor. Fakat karar, Cezayir'in selefi azınlıkları tarafından eleştiriliyor.

Danimarka ve Hollanda'da da yasaklamıştı

Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi 31 Mayıs'ta oylanarak yürürlüğe girdi.

Danimarka'da, 30'a karşı 75 oyla kabul edilen "Örtünme Yasağı" başlıklı yasaya göre, kamusal alanda burka ve peçe giyenlere para cezası uygulanıyor.

Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz, peçe yasağının kişinin özgürlük haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle peçe cezalarını ödemek için bir fon kurmuş ve 6 ülkede bin 500'den fazla ceza ödemişti.

Nekkaz, Danimarka'daki cezaları da ödeyeceğini duyurmuştu.

Hollanda'da ise kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi parlamento tarafından kabul edilmiş, yasağı ihlal edenlerin 400 eurodan fazla para cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.

Kaynak: Reuters