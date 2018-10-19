Kanser tedavisi için bağış toplayan kadının yalanı ortaya çıktı

Avustralya'da yaşayan 27 yaşındaki Lucy Wieland, bir bağış sitesine sahte kanser belgesi yüklemekten ve bağış toplamaktan tutuklandı.

Davacı Rachel Todd, mahkemede, Wieland'ın sahte kanseri belgesiyle insanları kandırarak yardım toplamak için sosyal medyayı kullandığını söyledi.

Polis, Wieland'ın mali yardım çağrısında bulunmak için kamu güvenini ihlal ederek bir GoFundMe (Bağış sitesi) hesabı kurduğunu, üyelerden birinin ihbarda bulunması üzerine ise tutuklandığını belirtti.

13 Aralık'ta yeniden mahkemeye çıkarılacak

Wieland'ın bağış sitesindeki hesabı artık aktif değil. Ayrıca Wieland'ın yazdığı iddia edilen blog sayfası da devre dışı bırakıldı.

Wieland'ın, 13 Aralık'ta tekrar mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Kaynak: Newsweek, Dailymail