Avrupa liderlerinin siber saldırı korkusu

Brüksel'de gerçekleşen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin öne çıkan başlıklarından biri de siber saldırılar oldu.

Avrupalı liderler, seçim dönemlerinde partilerin siber saldırılardan korunması ve seçim sonuçlarının manipüle edilmesini engellemek için yeni önlemler alınması ve yaptırımların sertleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirveden sonra yaptığı açıklamada, AB'nin uygulayacağı özel bir ekonomik yaptırımın düşman hükümetlerin ve bireylerin yanı sıra siyasi partiler için de caydırıcı olacağını söyledi.

Tusk, "Böyle bir önlem vatandaşlarımızı, şirket ve kurumlarımızı her türlü siber güvenlik tehdidinden korumaya yardımcı olacak" dedi.

Dünya genelinde siber saldırılar artıyor

Dünya genelinde artan siber saldırılar, ülkeleri bu alanda tedbirler almaya zorluyor. Son yıllarda yaşanan siber saldırıların sorumlusu olarak da Rusya, hedef gösterilen ülkelerin başında geliyor. İngiltere, Hollanda, ABD ve Almanya, Moskova'yı Batı'ya karşı küresel bir bilgisayar korsanlığı kampanyası yürütmekle suçluyor.

Rusya'ya siber saldırı suçlamaları

Hollanda

Hollanda, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünde (OPCW) ajanlık yaptığını iddia ettiği 4 Rus vatandaşının nisan ayında sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

Hollandalı yetkililer, 4 şüphelinin diplomatik pasaporta sahip olduğunu ve şüphelilerden birinin enformasyon teknolojileri (IT) uzmanı olduğunu söylemişti.

OPCW, eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi ve Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını soruşturuyor.

ABD

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus ajan hakkında Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU adına Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) da aralarında olduğu çeşitli kurumlara siber saldırılar düzenledikleri iddiasıyla hukuki işlem başlatmıştı.

İngiltere

İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) de yine dün APT28'in de aralarında olduğu hacker gruplarının isimlerinin yer aldığı bir liste yayımlamış ve grupların hackleme faaliyetlerinin arkasında GRU'nun bulunduğunu açıklamıştı.

Almanya

Son yıllarda uluslararası spor organizasyonları, şirketler ve medya organlarına düzenlenen siber saldırılar nedeniyle Rus ordusunu suçlayan ülkelere Almanya da katılmıştı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Federal Hükümet kesinliğe yaklaşan bir ihtimalle APT28 kampanyasının arkasında Rus askeri istihbaratı GRU'nun olduğuna inanmaktadır" demişti.

Kaynak: Reuters