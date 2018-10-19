Nikaragua'daki protestolarda "ağır silah" kullanıldığı iddiası

Nikaragua güvenlik güçlerinin nisan ayından bu yana ülkede devam eden hükümet karşıtı protestoları püskürtmek için ağır silahlar kullandığı iddia edildi.

19 Ekim 2018 Cuma 09:40





