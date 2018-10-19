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Nikaragua'daki protestolarda "ağır silah" kullanıldığı iddiası

Nikaragua güvenlik güçlerinin nisan ayından bu yana ülkede devam eden hükümet karşıtı protestoları püskürtmek için ağır silahlar kullandığı iddia edildi.

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Nikaraguadaki protestolarda &quot;ağır silah&quot; kullanıldığı iddiası

Uluslararası Af Örgütünün açıkladığı raporda, nisan ayında başlayan ve 400'den fazla kişinin öldüğü hükümet karşıtı protestolarda, güvenlik güçlerinin ağır silahlar kullandığı bildirildi.

Raporda ayrıca, güvenlik güçlerinin keyfi gözaltına alma, işkence ve orantısız güç kullandığına dikkat çekildi.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Prostestocular Devlet Başkanı Ortega'nın istifasını istiyor

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Uluslararası örgütler, en az 400 kişinin öldüğü ve 2 binden fazla kişinin yaralandığı şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti. 

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada şiddet olaylarının derhal durdurulması istenmişti.

Kaynak: AA, Reuters 

Etiketler: protesto, Nikaragua, ağır silah
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