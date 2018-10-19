İsrail'e girişi engellenen ABD'li öğrenci hukuk savaşını kazandı

İsrail Yüksek Mahkemesi, Lara Alkasım'ın İsrail'e alınmaması sebebiyle açtığı ve Çarşamba günü duruşması yapılan davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle ülkeye alınmayan ve 2 haftadan uzun süredir Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tutulan Alkasım'ın itirazını haklı buldu ve ABD'li öğrencinin ülkeye girişine izin verilmesine hükmetti.

ABD'li öğrencinin, havalimanındaki gözetim merkezinden ne zaman serbest bırakılarak ülkeye girişine izin verileceği henüz bilinmiyor.

Ne olmuştu?

Dedesi Filistinli olan ABD vatandaşı Lara Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almak amacıyla 2 Ekim'de İsrail'e gelmişti.

İsrail polisi, öğrenci vizesi bulunan Alkasım'ın ülkeye girişine BDS hareketinin destekçisi olduğu gerekçesiyle izin vermemişti.

Lara Alkasım, polisin kararının ardından ülkesi ABD'ye dönmeyi reddederek mahkemeye başvurmuş, ancak itirazı Tel Aviv Yerel Mahkemesi tarafından kabul edilmemişti.

Alkasım, bunun üzerine pazar günü İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.

ABD'li öğrenci Alkasım, 2 Ekim'den bu yana Ben Gurion Havalimanında tutuluyor.

Kaynak: AA