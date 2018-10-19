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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Endonezyada 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Sarmi bölgesinin 28 kilometre güneydoğusu olan depremin 85 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

BMKG tsunami alarmı vermezken, depremde hasar ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Sulawesi Adası’nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 2 bin 103 olmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: AA
 

Etiketler: papua, Endonezya, deprem
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