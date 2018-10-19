Papa'dan Kuzey Kore'nin davetine olumlu yanıt

Papa Francis'le Vatikan'da bir araya gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetini Papa'ya iletti.

Güney Kore basının devlet başkanlığı yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre Papa Francis, Kuzey Kore'den resmi bir davet gelmesi halinde bu davete katılacağını açıkladı.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin de Francis'in böyle bir daveti kabul etme olasılığından bahsetmiş, "Papa'nın gitme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Bu gezi ciddi hazırlık ve değerlendirme gerektirecek" demişti.

Kim Jong-un'un bu hamlesi son zamanlarda hızlandırdığı dünyaya açılma adımlarından biri olarak görülüyor.

Kuzey Kore'nin dünyaya açılma adımları

Kuzey Kore lideri, son bir yıl içinde ülkesinin nükleer programı ve uzun menzilli balistik füze denemeleri nedeniyle karşılaştığı uluslararası ekonomik ambargo, diplomatik baskı ve yaptırımları hafifletmek amacıyla diplomatik çabalara hız verdi.

Kim, Güney Kore ve ABD ile devlet başkanı düzeyinde görüşmeler gerçekleştirirken, bu görüşmelerde muhataplarına nükleer programına son vermeyi taahhüt etti.

Kuzey Kore'de dini inanç

Kuzey Kore yönetimi ülkedeki tüm dini faaliyetleri yasaklıyor. 2000 yılında yapılan Korelerarası Zirve'nin ardından, Kim'in babası, dönemin Kuzey Kore lideri Kim Jong-il, dönemin Katoliklerin ruhani lideri Papa 2. Jean Paul'u ülkeye davet etmişti. Vatikan, o dönemde Kuzey Kore'de Katolik papazların faaliyetlerine izin verilmediği sürece böyle bir ziyaretin mümkün olmayacağı yanıtını vermişti.

Kaynak: AP, AA, DHA