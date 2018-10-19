Honduras'tan ABD'ye göçmen akını sürüyor

Güney Amerika ülkesi Honduras’ın "en tehlikeli" şehirlerden biri olan San Pedro Sula’nın otobüs terminalinde 160 Honduraslı tarafından başlatılan göçmen hareketi, kısa sürede büyüyerek binlerce kişiye ulaştı.

Ellerinde bayraklarla yürüyen göçmen grubu Guatemala'dan Meksika’ya ve oradan da ABD’ye geçme hayali kuruyor.

Sırtlarında hafif yüklerle çoğu yaya halde hareket eden ve içinde çok sayıda çocuklu ailelerin de yer aldığı kafileye, geçtikleri bölgelerdeki yerel halk yiyecek ve içecek dağıtıyor.

Göçmen kafilesinden yaklaşık 3 bin kişi, Guatemala çevik kuvvet polisi ile yaşadıkları arbedenin ardından Guatemala sınır kapısını geçmeyi başararak kuzey istikametine doğru yollarına devam ediyor.

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada “Meksika’dan en sert şekilde bu hücumu durdurmasını istemek zorundayım. Eğer durduramazlarsa ABD ordusuna çağrı yapacağım ve GÜNEY SINIRIMIZI KAPATACAĞIM!” ifadelerini kullandı.

Honduras Devlet Başkanı'nı uyarmıştı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Honduras yönetimini uyararak, "ABD, Honduras Devlet Başkanına, ABD'ye doğru giden büyük insan kafilesinin durdurulup Honduras'a geri döndürülmemesi halinde, hemen uygulamaya konulacak şekilde Honduras'a para ve yardımın kesileceği konusunda güçlü bir şekilde bilgilendirme yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Guatemala hükümetinden Trump'a yardım resti

Guatemala Başkanı Jimmy Morales, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardım kesme tehdidi üzerine, hükümetinin yardım koşullarını reddettiğini söyleyerek, "Hiçbir yardım şartlandırılamaz" demişti.

Gruptakilerin Meksika’ya ulaşarak sığınmacı statüsü almaya çalışacakları ya da Meksika'dan ABD’ye geçmeye uğraşacakları belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters