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Lübnan'da çöp krizi büyüyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Lübnan’da belediyelerin, katı atık imha kanunu olmasına rağmen, çöpleri açık havada yakarak vatandaşların hayatını tehlikeye attığını açıkladı.

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Lübnanda çöp krizi büyüyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü yaptığı açıklamada, belediyelerin, atıkların dökülmesi ve yakılması ile bunu yapanlara para cezası kesilmesi kanununu ihlal ettiğini belirtiyor.

Lübnan'da sabah saatlerinde yakılan çöpler yüzünden nefes almakta zorlandıklarını ve kent çevresinin dumandan görülmediğini belirten Lübnanlılar, bu durumdan en çok çocukların etkilendiğini söylüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölümü Müdür Yardımcısı Lama Fakih, “Uzun süre bekleyen kanunu meclis onayladıktan sonra, hükümetin bunu uygulaması gerekir. Kanunu çiğneyenler cezalandırılmadığı sürece Lübnanlılar, çevrelerine ve sağlıklarına zarar veren bu olaydan etkilenmeye devam edecek” dedi.

Lübnan parlamentosu, Mayıs ayında yapılan seçimlerden sonra gerçekleştirdiği 24 Eylül 2018 tarihli ilk oturumunda, Çevre Bakanlığına, 6 ay içerinde ulusal atık stratejisi oluşturma, katı atık imha süreçlerini takip etme ve denetleme yetkisi vermişti.

Beyrut'ta çöp protestoları

Lübnan'da, 2015'te çöplerin düzenli toplanmaması nedeniyle sosyal medya üzerinde "Kokunuz çıktı" sloganıyla bir araya gelen binlerce kişi, ülkedeki "yolsuzluk ve çöp sorununu" protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: İnsan Hakları İzleme Örgütü

Etiketler: lübnan, çöp yakılması, çöp sorunu
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