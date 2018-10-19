Avrupa ve Asya'dan serbest ticarete destek kararı

30 Avrupa ülkesinin yanı sıra aralarında Çin, Rusya, Japonya ve Hindistan liderlerinin de bulunduğu 21 Asya ülkesinin liderini bir araya getiren 12'inci Avrupa-Asya ASEM Zirvesi'nde ticaret savaşı gündemin en çok öne çıkan başlığı oldu.

Ticaret savaşında tansiyonu düşürme konusunda görüş birliğine varan liderler, serbest ticaret konusunda da ortak adımlar atmayı kabul ettiler.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Asyalı liderlere yaptığı konuşmada, "Almanya, kurallara dayalı küresel bir ticaret istiyor ve çok taraflı ticarete bağlılığını koruyor" mesajını verdi.

Asya ve Avrupa grubu, dünya ekonomisinin üçte ikisini, küresel ticaretin yüzde 55'ini ve dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturuyor.

ABD-Çin "ticaret savaşı"nın gelişimi

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Trump 18 Haziran'da, Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını vermişti. Çin'in misllemesi sonucu ABD, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

ABD’nin Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirme kararının ardından Pekin, misilleme olarak 60 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise, 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.

ABD ve AB arasındaki ticari gerilim

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış, AB'ye bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı.

AB, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD'nin gümrük vergilerinden daimi bir biçimde muaf tutulma çağrısı yapmıştı. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD'yi kararından vazgeçirememişti.

ABD'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: AP

