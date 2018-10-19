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Rakka halkı çadır kentlerde kışa hazırlanıyor

Bir yıldır evlerinden uzakta yaşayan Rakka halkı, çadır kentte hayata tutunmaya çalışıyor ve kış için hazırlık yapıyor.

19 Ekim 2018 Cuma 14:45





