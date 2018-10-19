Rakka halkı çadır kentlerde kışa hazırlanıyor

Savaşın izlerini yüzünden silemeyen şehir Rakka...
Bir yıldır evlerinden uzakta yaşayan Rakka halkı, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa kasabasında hayata tutunmaya çalışıyor.
Yaklaşan kış için hazırlıklarını sürdüren binlerce kişi, evlerine dönecekleri günü bekliyor.
Rakka'nın yüzde 80'i yerle bir oldu
Rakka'nın yüzde 80'i hava saldırılarında yerle bir oldu. ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan, terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) karadan yürüttüğü Rakka saldırılarında yaşanan yıkım görmezden geliniyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, yaklaşık 150 bin Suriyeli, Rakka'ya geri döndü. Ancak geride kalanlar, can güvenliklerinden endişeli.
Kaynak: TRT Haber