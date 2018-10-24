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Yunanistan'da eski Savunma Bakanı Papantoniu tutuklandı

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanlarından Yannos Papandoniu ve eşi Stavrula Kuraku yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.

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Yunanistanda eski Savunma Bakanı Papantoniu tutuklandı

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Yannos Papantoniou ve eşi Stavrula Kuraku kaçma şüphesi üzerine tutuklu yargılanmak üzere başkent Atina yakınlarındaki Koridallos Hapishanesi'ne götürüldü.

Rüşvetle suçlanıyorlar

Yaklaşık iki gün süren sorgusunun ardından PASOK üyesi olan ve 2001-2004 yıllarında Savunma Bakanlığı görevini yürüten Papantoniou'nun tutuklanmasına karar verildi.

Papantoniou çifti, bir İsviçre bankasındaki 2,8 milyon İsviçre frangını, 2003 yılında 6 fırkateynin modernizasyonu için yabancı şirketlerden rüşvet olarak almakla suçlanıyor.

Daha önce de PASOK üyesi Savunma Bakanı Akis Çohacopulos da kara para aklama, rüşvet ve vergi kaçırma suçlarından 20 yıl hapse çarptırılmış ancak sağlık sorunları ve ileri yaşı nedeniyle bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yunanistan, yolsuzluk
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