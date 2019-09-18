Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya konulu bir toplantıya katılan İbrahim Kalın, gündemi TRT ve AA'ya değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Suriye krizi konusunda Avrupa ülkelerine bu sözlerle tepki gösterdi.

Türkiye’nin Suriye için yaptıklarına dikkati çekti, “Türkiye bu yükü tek başına taşıyamaz” dedi.

"Suriye’nin yükünü Türkiye tek başına taşıyamaz. Ne siyasi yükünü ne de mülteci yükünü. O zaman Avrupa Birliği nerede sorusu akla geliyor. Avrupa’nın da bu krizin çözümünde, insani yönünün geliştirilmesinde daha aktif rol oynaması gerekiyor. “

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Libya’daki çatışmalara da değindi.

Libya’da ilk olarak ateşkesin sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

"İlk adımda öncelikli olarak Gassam Selame'nin önerdiği ateşkesin hayata geçirilmesi için şartların olgunlaşması gerekiyor. Biz bunun olabileceği görüşündeyiz.”

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da konuya ilişkin görüşmeler yapacağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber