Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Finlandiya'nın AB Bakanı Tytti Tuppurainen Keşmir oturumunda yaptığı konuşmada bölgede yeni bir gerginlikten kaçınılması gerektiğini söyledi.

Pakistan ve Hindistan'a barışçıl ve siyasi bir çözüm bulmaları çağrısında bulunan Tuppurainen, bölgedeki istikrarsızlığın sonlandırılmasının tek yolunun bu olduğunu kaydetti.

Tuppurainen, "Bölgede tüm temel hizmetlere ulaşımın yanı sıra, seyahat ve iletişim özgürlüğü yeniden tesis edilmeli. AB, durumu yakından takip etmeye devam edecek." diye konuştu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri bölgede asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış ve iletişim hatlarını kesmişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

ABD Başkanı Trump, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı Beyaz Saray'da kabulünde Keşmir konusunda iki ülke arasında arabulucu olabileceğini söylemiş ancak sonrasında herhangi bir somut adım atmamıştı.

Kaynak: AA