Filistinli Ismail Zaida, 2014 yılında düzenlenen saldırıda kaybettiği, annesi ve üç kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 yakını için 600 bin euroluk tazminat davası açtı.

“Adalet ve hesap verilebilirliği kazanmak için mücadele ediyorum” diyen Zaida, mezkur saldırıyı “tarif edilemez bir trajedi” olarak niteledi.

Davalı İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Gantz'ın avukatı Thom Dieben ise davanın devlet egemenliği kurallarına aykırı olduğunu, Hollanda mahkemelerinin böyle bir davayı görme yetkisinin olmadığını savunarak düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Reuters