Nation Thailand'in haberine göre Prayut, polisin, ülke genelindeki üniversitelerden Müslüman öğrencilerin kişisel bilgilerini istemesine, "bunun bir ayrımcılık değil sadece veri derlemesi olduğunu" savunarak destek verdi.

Polisin bu kararının kimsenin mahremiyetini ihlal etmek anlamına gelmediğini savunan Prayut, "Kişi yasa dışı bir şey yapmayı düşünmüyorsa, kişisel bilgilerinin toplanmasından asla endişe etmemelidir." dedi.

Prayut, polis için Müslüman öğrenciler hakkındaki bilginin, istihbarat açısından faydalı, eşsiz bir veritabanı oluşturmak adına gerekli olduğunu savundu.

Müslüman öğrenciler, polisin bu taleple ayrımcılık yaptığını ifade ediyor.

Kaynak: AA