Dünya
İsrail askerleri Filistinli bir kadını öldürdü18 Eylül 2019 Çarşamba 09:34 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:13
İsrail askerleri, Kudüs’ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurarak öldürdü.
[İsrail askerlerinin Filistinli kadını vurduğu anlar. Fotoğraf: Shehabnews]
İsrail askerleri, Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurdu. Yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, kadının yanlış yöne saptığı için kontrol noktasına geldiği, herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen İsrail askerleri tarafından vurulduğu belirtildi.
İsrail medyasında, kadının kontrol noktasından yasadışı geçmeye çalıştığı ve bu sebeple vurulduğu belirtildi.
Kaynak: DHA, WAFA
Etiketler: kudüs israil askerleri filistinli kadın