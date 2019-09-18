İsrail askerleri, Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurdu. Yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, kadının yanlış yöne saptığı için kontrol noktasına geldiği, herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen İsrail askerleri tarafından vurulduğu belirtildi.

İsrail medyasında, kadının kontrol noktasından yasadışı geçmeye çalıştığı ve bu sebeple vurulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA, WAFA