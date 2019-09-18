Dünya
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi18 Eylül 2019 Çarşamba 09:01 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:07
Irak'ın kuzeyine hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatlarla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: hava harekatı Pençe Harekatı Kuzey Irak zap