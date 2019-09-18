Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 düşerek 1 milyon 41 bin 856 adet oldu.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ağustos 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 10 milyon 520 bin 238 seviyesinde gerçekleşti.

AB üyesi 28 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 313 bin 748, Fransa'da 129 bin 257, İngiltere'de 92 bin 573, İtalya'da 88 bin 939 ve İspanya'da 74 bin 490 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Kaynak: AA